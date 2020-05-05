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【附登記連結】CuMask 銅芯抗疫口罩登記領取 FAQ 周三 7am 網上登記安坐家中領「可重用口罩」

行內熱話 17:52 2020/05/05

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 政府向每名香港市民免費派發的 CuMask「銅芯抗疫」可重用口罩，將於明天（5 月 6 日）起接受網上登記，透過簡單的登記程序，即可安坐家中待香港郵政的派遞服務派件至府上。CuMask 屬可重用口罩，有 3 層設計，政府今天公佈口罩登記細節，而 ezone.hk 亦到記者會上現場了解 CuMask 的構造（稍後詳見另文報道）。以下先用 FAQ 方式，講解登記銅芯抗疫口罩的詳情。

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1）何時可以登記 CuMask 可重用口罩？

持有有效香港居民身份證、現時身處於香港的香港居民，可於明天（5 月 6 日）上午 7 時開始，至 6 月 6 日期內，上指定網站登記。至於身處海外的香港居民，可於 5 月 13 日至 6 月 6 日期間，上網登記。

2）登記網址是甚麼？

登記網址是 https://www.qmask.gov.hk

3）進行網上登記時，需要提供甚麼資料？

網上登記時，需要提供身份證號碼、出生日期、本地手機號碼及收件地址。

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4）哪些人士合資格登記 CuMask 口罩？

所有持有有效香港身份證的人士，均合資格免費索取銅芯抗疫口罩，每人一個（嬰幼兒除外）。

5）每次登記可登記多少位居民資料？ 

每次登記，最多可一次過登記 6 人資料（包括 1 名年滿 18 歲的主要登記人及 5 名額外登記人），代表一次過可將 6 個人的口罩，送往同一地址。每名居民只能登記一次，重複登記將不獲受理。

6）學生需要登記嗎？

就讀小學及幼稚園的學童，稍後將會經就讀學校收到中童及幼童尺碼的口罩，毋須在網上登記（註︰系統不接受 2009 年 1 月 1 日或以後出生人士登記）。每位合資格學童，可獲 2 個 CuMask 口罩。

7）何時會收到 CuMask 口罩？

成功登記人士的口罩，一般會在 2 星期內，直接經香港郵政，派遞到主要登記人提供的本港地址。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 沈穎廉

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