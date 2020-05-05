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【節日營銷】限聚令放寬出外慶祝母親節 半價嘆意大利菜・豪華海鮮餐DIY

商管策略 16:33 2020/05/05

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香港特區政府今日宣布放寬限聚令，食肆每枱最多可坐 4 人放寬至 8 人。本周日（５ 月 10 日）適逢母親節，相信不少家庭亦會趁「限聚令」放寬，跟家人外出慶祝，有甚少推出優惠的意大利餐廳推出買 2 送 2 超值 4 人套餐，以半價就可以吃到招牌 T 骨牛扒。此外，有網店推出外賣海鮮生料包，更設有爐具租借服務，令客人可在家中自製貴價海鮮餐。

半價品嚐高級意大利菜

新冠肺炎疫情下市民減少外出消費，高級餐廳也要推出優惠吸客。主打意大利菜的 Paper Moon，開業以來甚少做特價，並沒有套餐供應。早前推出買 2 送 2 的 4 人套餐，顧客只需付港幣 1,576 元 (未計加一) 即可享用 9 道菜式，當中原價要港幣 1,488 元的 T 骨牛扒，現在只需半價。

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意大利菜一向貴價，有減價優惠應吸引到「生客」。

網店推生料包外送 成疫市商機

如果不想外出慶祝，也可以選擇外賣。網店「小貓釣魚」就推出多款外賣海鮮生料包，店舖更為客人處理好購買的海鮮，送上門即可製作海鮮餐。店舖的海鮮主要來自屯門及香港仔漁市場，店舖會為魚類起鱗、去骨、剪鰓及片肉。此外，店舖更提供爐具租借服務，有兩款爐具供顧客選擇，同時亦提供教學影片讓顧客在家製作海鮮餐。

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「小貓釣魚」推出多款外賣海鮮生料包，並提供爐具租借服務

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Photo：Paper Moon、小貓釣魚Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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