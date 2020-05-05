【附訂購網址】樓上半價賣口罩! 只售 $79 盒 50 個

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。 樓上有限公司表示，將低於半價發售 50 個一盒的成人三層口罩。

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樓上有限公司表示，將於 5 月 6 日 中午 12 時起進行成人三層口罩網上優先預訂， 售價為 $79/50 個 (原價： $180 )，名額有 2 萬盒。登記成功後，就可以輕鬆到店付款取貨。登記網址 https://bit.ly/2RE2CFF

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▲ 樓上半價賣口罩! 只售 $79 盒 50 個

口罩規格

-成人三層口罩(一盒50個)

-BFE > 95%

- 生產廠房符合國家一次性防護口罩要求 (T/CTCA 7-2019)

- 過濾要求通過香港標準及檢定中心檢測

- 中國製

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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