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【附訂購網址】樓上半價賣口罩! 只售 $79 盒 50 個

行內熱話 16:14 2020/05/05

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新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。樓上有限公司表示，將低於半價發售 50 個一盒的成人三層口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

樓上有限公司表示，將於 56 中午 12 時起進行成人三層口罩網上優先預訂，售價為 $79/50 個 (原價：$180)，名額有 2 萬盒。登記成功後，就可以輕鬆到店付款取貨。登記網址   https://bit.ly/2RE2CFF

【相關內容】香港政府免費派 CuMask 可重用口罩 附派發詳情

樓上半價賣口罩! 只售 $79 盒 50 個

口罩規格
-成人三層口罩(一盒50個)
-BFE > 95%
-生產廠房符合國家一次性防護口罩要求(T/CTCA 7-2019)
-過濾要求通過香港標準及檢定中心檢測
- 中國製

【其他內容】屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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