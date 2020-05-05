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【疫市營商】政府終放寬食肆每枱坐4人規定 食肆：母親節訂枱近爆滿 防疫措施照做保平安

業界頭條 15:30 2020/05/05

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政府今日宣布放寬多項保持社交距離的防疫措施，當中限聚令包括現時食肆每枱最多坐 4 人的規定，將放寬至每枱 8 人，而停業多時的戲院、健身中心及美容院可以重開。有食店東主指，即使放寬規定，仍然會做足防疫措施，又指現時母親節訂枱已接近爆滿。

母親節定枱接近爆滿

西式餐廳 The Galley by Cafe Proud Wings 創辦人之一余安銘（Anthony）表示，政府放寬限坐措施對餐廳來說是好事，至少能夠讓多客人入座、做多些生意。即使當局放寬措施，但他認為餐廳的防疫措施也不能鬆懈，他指餐廳仍會為客人量度體溫、提供搓手液等。

今個星期日適逢母親節，新冠肺炎疫情之下似乎無阻市民外出慶祝。余安銘表示，不少客人致電查詢，而餐廳在母親節的訂枱接近爆滿。

【相關文章】 麻雀館・美容院傳將可重開 業界﹕政府及早通知更好

【相關文章】土耳其玻璃燈工作坊疫情照爆滿 負責人：就是得不到政府行業資助

The Galley 創辦人之一余安銘（Anthony）。

更多場所開放 惟需遵守嚴格規定

除了放寬食肆每枱人數上限由 4 人改為 8 人外，當中 7 類處所可重新開放，包括：遊戲機中心、戲院、美容院等可有條件放寬營業，例如戲院售賣戲票有特別安排，不能坐滿，而美容院的美容師要有額外保護措施等。酒吧亦可以重開，但必須遵守更嚴格規定，包括規定酒吧內的人數、不能跳舞或音樂表演，而卡拉OK、派對房間、夜店等高危場所等需要繼續關閉，放寬措施將於星期五（5 月 8 日）凌晨零時生效。

【相關文章】【限聚令】撤銷食肆顧客限半規定 食肆酒吧：重點始終在限聚令

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撰文 : 廖淑瑩

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