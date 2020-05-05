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香港政府免費派 CuMask 可重用口罩 林鄭率先戴全民口罩上記招

行內熱話 15:30 2020/05/05

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香港特區政府今日公佈新的抗疫新政。特首林鄭月娥今日聯同其他高官召開記者會，公佈最新的防疫抗疫新安排，包括放寬防聚令，公佈復課日期，以及公佈免費派發可重用口罩的政策等。

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CuMask 可重用口罩 林鄭率先戴

口罩供應新措施

口罩供應方面，政府有以下 6 項措施：

1）向全港市民免費派發「可重用口罩」，工作由創新及科技局牽頭。8 億元資助可重用口罩方案。可每名香港市民免費派發可重用口罩：「銅芯抗疫口罩」（CuMask）。本地研發、應用、人人有份，全港市民都人人有份；非常簡單、以人為本的派發方法。只需簡單網上登記，等候送上門。林鄭指，Cu 也可理解為 See you，有「很想見您」的意思!

2）免費派發一次性口罩，由商務及經濟發展局負責。由 20 條獲資助的本地口罩生產線廠房，提供口罩。首批口罩有 3,000 萬個，分贈給香港市民，預計 6 月底，向每戶派發「一包 10 個」口罩，由香港郵政派到府上。

3）派發口罩予有需要學生。

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4）為院社護理前線員工，免費派發口罩。由以往每人一日一個，增加到每位護理人員每日有 2 個口罩。至於前線清潔工友方面，同樣由以往每人每日一個口罩，增加到每人一日 2 個口罩。

5）為私營醫療機構提供口罩。一次過提供 50 萬個口罩予相關機構的醫生、牙醫、中醫師等。

6）向長者及弱勢社群提供口罩。

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撰文 : 沈穎廉

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