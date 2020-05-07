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【管理Tips】Home Office帶來意想不到洗費 隨時令中小企年增數十萬開支

商管策略 13:46 2020/05/07

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新冠肺炎疫情持續多時，令不少企業實行在家工作（home office）；隨著疫情稍為緩和，企業要考慮未來是否繼續保留在家上班政策，或要求員工回到辦公室工作。若企業繼續採用在家工作，或許能夠為公司減少辦公室租金等營運成本；但當員工長期在家工作，要小心兩種隱藏支出，隨時令企業花費過百萬元！

留意軟硬件長期支出

新冠肺炎疫情改變企業的工作模式，據羅兵咸永道（PwC）最近調查顯示，即使疫情過後回復正常工作，49% 受訪財務總監認為應該將遙距辦公（remote work）視為長期工作選項。在金融機構任職財務總監認同，遙距辦公的比例更高達 60%。當企業將遙距辦公作為長期營運模式，初期需要在財務上考慮相關軟件支出及設立居家辦公津貼。

【相關文章】新冠肺炎疫情趨平穩 棄固定辦公室造就共享工作間「反底」

如果要長期維持居家辦公模式，必須考慮購買功能完整的付費版軟件

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相關軟硬件採購方面，市調機構 Gartner 的研究顯示，多達 50% 的營業額超過 10 億美元公司中，企業對在家工作毫無準備，因新冠肺炎疫情而匆忙採購軟硬件設備。短期居家辦公，用 Zoom、Microsoft Teams 等免費線上會議軟件，也許能夠應急；但若要長期維持家中工作模式，必須考慮購買功能完整的付費版軟件。

日本第一生命經濟研究所推算，在日本資產超過 1,000 萬日元的法人達 95 萬，平均每間公司員工數為 39.1 人，如要讓員工透過網絡進行遠端會議，平均每間公司每年需額外花費約 490 萬日圓（約港幣 356,557 元），完成系統設定、支付系統費用等。

【相關文章】迎合遙距開會需求 電訊系統商改推租用式商務會議室

為員工提供津貼

在家工作除了增加網上會議支出（如：服務收費）外，員工居家辦公還會衍生其他開支。舉例，英國政府給予每位國會議員 10,000 英鎊津貼，為居家辦公添置筆記簿型電腦、打印機等設備，另外讓議員申報居家辦公期間的電費及電話費等開支。

Twitter 為在家工作僱員購買所需設備提供補貼，蘋果（Apple）則向每名員工提供 100 美元補貼金讓員工採購辦公用品。勞動管理公司 Motus 估算，平均每位員工每月居家辦公衍生的相關費用，大約是 90 至 126 美元之間（約港幣 697 至 976 元） 。新冠肺炎疫情過後，如企業希望繼續實施遙距辦公政策，可能需先評估以上兩種支出，才能做出最符合成本的決策。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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