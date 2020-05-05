驚安之殿堂快閃賣日本三防口罩 $30包/5個

日本新冠肺炎疫情持續，驚安之殿堂又有日本口罩賣!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有網民在FB 群組報料，指尖沙咀的驚安之殿堂有日本三防口罩賣，售 $30 包，有 5 個口罩，每人限買 3 包。此口罩為小尺寸，較適合女士和中童使用，中國製造。

事實上，這幾日也有網民報料，在尖沙咀和荃灣驚安之殿堂見有這款口罩發售。有興趣的用戶不妨留意一下。

【附訂購連結】新口罩廠香港色彩口罩正預售 5 月發貨! PFE/BFE>99% 口罩賣$100盒

▲ 驚安之殿堂又有日本口罩(網民圖片)

【其他內容】屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證

▲ 口罩為小尺寸 (網民圖片)

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l