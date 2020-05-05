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【疫市營商】台灣電子廠改產防疫用品 30日研發呼吸機賣到東南亞定單增3成

商管策略 11:26 2020/05/05

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一家原本生產電子產品的廠商，在新冠肺炎疫情發掘商機，改為生產各種防疫用品；廠商花上 1 個月時間，用 3D 打印技術生產呼吸機，今年 5 月底更將呼吸機賣到東南亞國家，改產防疫用品令公司定單大增 30%。

台產呼吸機輸出東南亞

新冠肺炎疫情下，各國面臨呼吸器短缺，Tesla、通用汽車 (GM) 、鴻海等企業宣布研發及生產呼吸機。台灣企業「金寶」亦看準防疫用品的商機，自行研發呼吸機，並利用自家機械人及 3D 打印技術生產製作。金寶更將呼吸機的生產版圖擴展至東南亞國家，預計 5 月底在菲律賓及泰國生產呼吸器，初期生產 1,500 套供應給當地市場，目前已有代理商洽談合作。

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金寶利用自家機械人及3D打印技術生產製作呼吸機

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加強發展智慧醫療 在泰國設工業園減少依賴中國

除了生產呼吸機，台灣金寶電子亦看好智慧醫療發展。公司未來會加強在醫療領域的發展，預計未來營業額有 5 至 10% 是來自醫療領域，但公司的核心業務未有因此停止，公司位於岳陽的全球最大打印機工廠在今年 1 月完工，5 月正式提升每月產能至 100 萬部，加上遇到遠距工作的熱潮，令電腦周邊產品需求大增，連帶打印機定單急增。金寶計劃在泰國興建工業園區，招攬應鏈進駐，減少對中國的依賴。

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Photo：新金寶集團

撰文 : 廖淑瑩

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