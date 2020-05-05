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【疫市營商】UA院線暫定周五復業 但或只會播舊戲

業界頭條 10:33 2020/05/05

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香港特區政府早前實施的限聚令將在本周四（5 月 7 日）屆滿，衞生局局長陳肇始早前表示如可有效保持社交距離、控制人流及承諾加強衞生措施，部分行業或可考慮重開，如戲院已為解封做好準備。有戲院推出港幣 200 元 5 張戲票的優惠。有業界人士指，即使戲院重開生意會大受影響，加上外國不少電影的上映日期延後，不排除本地戲院重開後或會播放舊戲。

可在網上預購本月戲票 業界不排除會播放舊戲

戲院商會副理事長崔顯威今早在電台節目中表示，如若戲院可以重新營業，相信大部分戲院會隔行售賣戲票。他指以往 5 月是淡季，現時亦未有宣傳，估計戲院重開後生意仍會大受影響。他續指，香港以往會同步與荷里活播放電影，但現時外國電影業亦受影響，不排除戲院開業後或會播放舊戲。有戲院就為重開做好準備，當中百老匯院線已預售本月放映的場次，本周六在太古廣場上映的場次更接近爆滿，但在網上售票系統未見有限制觀眾隔行購票。

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百老匯院線本周六在太古廣場上映的場次更接近爆滿

UA院線暫定在本周五恢復營業

戲院推優惠吸客

至於 UA 院線推出優惠，會員可以用港幣 200 元購買 5 張戲票。戲票適用於 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期間，逢星期一至五放映時間為下午 1:30 至 5:30 的指定場次，但不包括星期六、日及公眾假期及指定日子。

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Photo：UA Cinema、百老匯院線

撰文 : 廖淑瑩

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