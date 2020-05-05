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【港產口罩】口罩工廠終變「有牌」工廠 預告將推中童口罩

行內熱話 03:55 2020/05/05

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疫情下香港人都愛買港產口罩。香港口罩廠口罩工廠表示，已獲工廠牌照認證!

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口罩工廠早前曾被指廠方房不合標準 (詳情報道按此)，不過廠方最近在 FB 表示，口罩廠已獲工廠牌照認證。此牌照認證是經由工業貿易署及政府各部門，包括香港海關等執法機關親自派人員視察工廠、檢視生產線所需設備、原材料、以及審核所有倉庫記錄後所發出嘅認可證明，足以證明口罩工廠的產品均由香港本地製造。 

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口罩工廠已獲工廠牌照認證!

口罩工廠表示，其自設廠房於香港新界元朗區，廠房面積二萬多平方呎，無論製造、包裝、檢測等都在於一個廠房完成。其中七千平方呎無塵間已具有 ISO14644-1 認證，同時亦會經過為期三個月 ISO 13485 和 CE 的考核認證運行，確保一切工序皆在高水平同嚴謹的監察下進行。

【其他內容】屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證 

口罩工廠亦表示，廠方的中童口罩已經量產成功，讓廣大學生使用。但廠方尚未公開開售售價和日期等消息。

口罩工廠的中童口罩

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撰文 : 張文啟

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