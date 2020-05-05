盾牌出帖訴苦 賣貴價是自己身不由己 慘被大陸廠加價?

現時香港口罩供應漸多，市面口罩售價亦不斷下降。但亦有口罩商的售價沒有下調，說的是 Body Shielder 盾牌口罩。盾牌更特別出帖，解決「不降價」的原因。

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盾牌口罩在 FB 表示，口罩現貨已沽清。並列出大陸口罩供應商的價目單，解釋旗下口罩售價高企的原因。又指自己不是口罩廠，在價格上，沒有議價空間。唯一能選擇的事情，就是供應與不供應。盾牌指決定了供應，就要承受給客人指抬高價格！決定不供應，多年盾牌口罩的客戶會訴苦，指沒有口罩用! 所以盾牌最後決定繼續供應。原文如下 :

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剛剛今星期到貨口罩沽清了！ 感謝各位老顧客在這段口罩成本高昂時期，仍然一直支持Body Shielder盾牌。讓我們有信心在這段艱難時間，繼續世界各地搜羅防疫用品給普羅大眾。 現在，很想借此機會跟大家分享一下，國內口罩供應情況 附圖是3家位於全國不同地區的口罩工廠，在4月底的出口報價。上海，廣州，惠州，醫用外科口罩出口報價，分別是USD0.57，0.52，0.45/片。而一般醫用口罩，USD0.29，0.25/片 價格仍然高企。原因是美國、歐洲進口商仍在瘋狂搶購口罩。 因為Body Shielder盾牌口罩10多年來，得到普羅大眾、醫護人員、醫院、政府採用，所以一直堅持採用醫用外科口罩的最高質量標準。 就算目前出廠價格高企，盾牌口罩仍然堅持採購最高質量的外科醫用口罩供應香港客戶。就算受到各方各面，不明白的人誤會，盾牌仍然堅持只銷售最高質量的醫用外科口罩 如果我們怕價格高，怕客人唾罵，就改為採購低價位的一般醫用口罩，則盾牌口罩就不再是盾牌口罩了，亦違背了各位老客戶繼續支持我們的原因。 我們，不是口罩工廠。在出廠價格上，沒有議價空間。唯一能選擇的事情，就是供應與不供應。 決定了供應，就要承受給客人罵我們抬高價格！ 決定不供應，就要看著用了多年盾牌口罩的客戶跟我們訴苦，沒有口罩用 所以最後決定仍然維持供應盾牌口罩盾牌口罩

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有網民在看畢發帖後，表示會繼續支持。亦有網民建議既然被人牽制，不如在香港自設口罩廠，就不用高價賣口罩了。

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