  • 27°C
香港時間 : 2020505日 (二) 04:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

盾牌出帖訴苦 賣貴價是自己身不由己 慘被大陸廠加價?

行內熱話 03:28 2020/05/05

分享：

現時香港口罩供應漸多，市面口罩售價亦不斷下降。但亦有口罩商的售價沒有下調，說的是 Body Shielder 盾牌口罩。盾牌更特別出帖，解決「不降價」的原因。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

盾牌口罩在 FB 表示，口罩現貨已沽清。並列出大陸口罩供應商的價目單，解釋旗下口罩售價高企的原因。又指自己不是口罩廠，在價格上，沒有議價空間。唯一能選擇的事情，就是供應與不供應。盾牌指決定了供應，就要承受給客人指抬高價格！決定不供應，多年盾牌口罩的客戶會訴苦，指沒有口罩用! 所以盾牌最後決定繼續供應。原文如下 :

【附訂購連結】新口罩廠香港色彩口罩正預售 5 月發貨! PFE/BFE>99% 口罩賣$100盒

剛剛今星期到貨口罩沽清了！

感謝各位老顧客在這段口罩成本高昂時期，仍然一直支持Body Shielder盾牌。讓我們有信心在這段艱難時間，繼續世界各地搜羅防疫用品給普羅大眾。

現在，很想借此機會跟大家分享一下，國內口罩供應情況

附圖是3家位於全國不同地區的口罩工廠，在4月底的出口報價。上海，廣州，惠州，醫用外科口罩出口報價，分別是USD0.57，0.52，0.45/片。而一般醫用口罩，USD0.29，0.25/片

價格仍然高企。原因是美國、歐洲進口商仍在瘋狂搶購口罩。

因為Body Shielder盾牌口罩10多年來，得到普羅大眾、醫護人員、醫院、政府採用，所以一直堅持採用醫用外科口罩的最高質量標準。

就算目前出廠價格高企，盾牌口罩仍然堅持採購最高質量的外科醫用口罩供應香港客戶。就算受到各方各面，不明白的人誤會，盾牌仍然堅持只銷售最高質量的醫用外科口罩

如果我們怕價格高，怕客人唾罵，就改為採購低價位的一般醫用口罩，則盾牌口罩就不再是盾牌口罩了，亦違背了各位老客戶繼續支持我們的原因。

我們，不是口罩工廠。在出廠價格上，沒有議價空間。唯一能選擇的事情，就是供應與不供應。

決定了供應，就要承受給客人罵我們抬高價格！

決定不供應，就要看著用了多年盾牌口罩的客戶跟我們訴苦，沒有口罩用

所以最後決定仍然維持供應盾牌口罩盾牌口罩

【其他內容】屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證 

有網民在看畢發帖後，表示會繼續支持。亦有網民建議既然被人牽制，不如在香港自設口罩廠，就不用高價賣口罩了。

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

原來神級理的都有出 N95 口罩! 網民:見都未見過
2020/05/04
原來神級理的都有出 N95 口罩! 網民:見都未見過
日本山形縣發明冰鎮口罩 售出時超涼爽只有 4 度
今日
日本山形縣發明冰鎮口罩 售出時超涼爽只有 4 度
日本製 Sharp 口罩再賣 50,000 盒! 以後每星期都會開賣 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證口罩
今日
日本製 Sharp 口罩再賣 50,000 盒! 以後每星期都會開賣 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證口罩
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 口罩

上一篇文章

【港產口罩】口罩工廠終變「有牌」工廠 預告將推中童口罩

下一篇文章

日本製 Sharp 口罩再賣 50,000 盒! 以後每星期都會開賣 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證口罩

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹