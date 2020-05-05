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日本製 Sharp 口罩再賣 50,000 盒! 以後每星期都會開賣 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證口罩

行內熱話 02:16 2020/05/05

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日本新冠肺炎疫情持續，日本電器生產商 Sharp 遂把位於日本的廠房改建，推出自家製口罩。由於日本製加上高防表現，發售後被搶購一空(按此瀏覽詳情)。現時廠方已改為抽選方式發售口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

廠方今次開售將開賣 50,000 盒口罩，訂購登記至 5 月 5 日 12 時(日本時間)截止，5 月6 日公布結果。廠方會從登記者抽出 50,000 個買家。

【附訂購連結】新口罩廠香港色彩口罩正預售 5 月發貨! PFE/BFE>99% 口罩賣$100盒

Sharp 口罩 (MA-1050)

這批 Sharp 口罩 (MA-1050) 是全日本製，提供 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證。暫時尺寸只有 95mm × 175mm，沒有小童口罩。每盒 50 個裝的 Sharp 口罩售價為  2,980 日元(約 $220) (另加稅) ，購買時再要付日本國內運費 660 日元。注意廠方不會寄到海外，寄海外要自己想方法。

完成今次抽選後，下一輪會在以後每星期二 12 時 (日本時間)截止，每星期三公開結果。

【其他內容】屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證 

口罩訂購連結<<<<

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售 

Sharp 日本製口罩 (MA-1050)

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