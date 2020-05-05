UA 新優惠最平＄40 一張戲飛 戲院搶閘推優惠！

本港連續 14 日無錄得新冠肺炎本地個案，當局早前頒令多項防疫措施將在本周四（7 日）屆滿。有消息指出，政府擬放寬禁令，戲院、美容院和健身室本周內或可重開，同時部分業界已為「解封」做準備，有戲院已開始預售本月放映的電影戲票，UA 院線亦推出會員優惠，可以用 200 港元買到 5 張戲票。

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早前因應疫情需暫時關閉的 11 類行業及處所，在 5 月 7 日限期屆滿後，如政府並無宣布延期，理論上將可重新開業。近日，戲院業界近日亦似為「解封」作準備，部份院線已可在網上購票。

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UA 院線表示，推出「UA FAN FEST 2020 三重會員限定驚喜優惠」，由即日起至 5 月 10 日期間，UA 會員可以用 200 港元買到 5 張戲票，即平均每張戲票 40 港元。不過要留意，戲票適用於 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期間，逢星期一至五放映時間為下午 1:30-5:30 之指定場次，即不包括星期六、日及公眾假期及指定日子。

由 5 月 13 日至 7 月 22 日期間，逢星期三會員專享全日票價減至 70 港元。另外，由即日起至 5 月 10 日期間，新登記成為 UA Loyalty Club 會員，可享 8 折年費優惠。

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