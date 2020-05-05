只售 $69.9 盒起! 屈臣氏港產口罩銷售 FAQ 一文看盡推出日期．廠房．口罩規格

Watsons 屈臣氏早前公布自家品牌的香港製造口罩正式量產，並且將會在 5 月中開賣，相信屆時能一解大眾對口罩的燃眉之急。之不過，屈臣氏 WatsMask WeCare口罩在何處製造、口罩取得甚麼規格認證，以至售價又是如何呢？以下即刻為大家來個 FAQ 逐一解答！

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▲ WatsMask WeCare 口罩

1. 屈臣氏口罩在何處生產？

屈臣氏口罩的廠房位處於大埔，原來早由 3 月開始，屈臣氏已決定開始籌備口罩生產，將大埔的蒸餾水廠房的部分設施進行改建，變成現時的口罩廠房。

▲ ISO 14644-1 CLASS 8 標準的無塵車間

2. 屈臣氏口罩廠房達甚麼規格？

口罩廠房現時已達 ISO 14644-1 CLASS 8 標準的無塵車間。

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3. 屈臣氏口罩有多少條口罩生產線？

現時設有 6 條全天候自動生產線，每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，確保廠房衛生安全。

▲ 進入無塵車間前要經風閘

4. 屈臣氏口罩月產多少個？

每月產能將逐步擴充至 1,000 萬個

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5. 屈臣氏口罩的規格如何？

屈臣氏口罩品牌為「WatsMask WeCare」，口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，並設獨立包裝，口罩尺寸為 175mm x 95mm。

6. 屈臣氏口罩取得哪些認證？

經 SGS 測試符合 B.F.E. 及 P.F.E 細菌及顆粒過濾率 ≥ 99%；現時口罩批次亦已安排 ASTM Level 1 & 2 認證。

▲ 可透過 QR code 獲得SGS 證書

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7. 屈臣氏口罩的開賣時間？

開賣日子為 5 月中旬。

8. 屈臣氏口罩售價如何？

一盒 30 個，售價為 HK$79.9；易賞錢會員可享獨家優惠價 HK$69.9。

9. 屈臣氏口罩在何處售賣？

首批口罩於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。

▲ 口罩獨立包裝，月產可達 1000 萬個口罩。

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