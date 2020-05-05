日本山形縣發明冰鎮口罩 售出時超涼爽只有 4 度

夏季將至，新冠肺炎疫情依然持續。在炎炎夏日戴口罩，一定更辛苦焗促。據日本媒體報道，日本東北地區近日相當炎熱，多地氣溫超過 30 度。為了應對高溫天氣，山形縣的一家企業開始發售「冰鎮口罩」。 口罩通過有冷藏功能的自動販賣機出售，售出時只有 4 度。

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據《朝日新聞》報道，山形縣一直有獨特的「冰鎮文化」，連拉面和洗發水都會拿來冰鎮。當地的一家紡織企業近日又進行了新的嘗試，開始製作並販賣「冰鎮口罩」。

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這家企業的主要業務原本是毛衣等紡織品，但受新冠肺炎疫情影響，業務量大幅下滑。3 月中旬，該企業負責人後藤克幸在和當地其他中小企業商議後，開始生產口罩，後藤還想出了通過自動販賣機出售「冰鎮口罩」的方案。

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後藤表示，用於出售飲料的自動販賣機，可以 24 小時出售這種布質口罩， 機內溫度只有 4 度，消費者可以隨時購買口罩來享受涼爽。 每個口罩售價 690 日元（約 50 港元），還有一組 5 枚的可替換式濾網，售價 300 日元（約 22 港元）。

現寺山形縣內的兩處自動販賣機開始出售「冰鎮口罩」，平均每天能售出約 500 個。後藤表示，日本現在疫情仍然很緊張，希望這份新奇的商品能讓消費者在購買時開心一下。

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