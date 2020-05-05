台灣外貿協會料台灣口罩出口禁令 6 月解封　可恢復供港

台灣對外貿易展協會（外貿協會）在今舉行的網上簡報會上旨出，台灣的口罩出口限制預計將於6月解禁，屆時可恢復供應至港。故該會亦加強對外宣傳台灣生產的防疫、醫療用品，展示「Taiwan can help」的理念。

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會上有7間台灣廠商介紹其醫療產品，包括口罩、超紫光滅菌機器人、高流量氧氣治療系統 等。不過，自疫情爆發後，台灣已全面禁止口罩出口。外貿協會回覆本報查詢時，目前預計6月有關的出口限制將會解禁。該會又指， 香港是自由貿易市場，且對台灣產品非常友善。因此，協會鼓勵台灣廠商以香港為基地拓銷中國，並特別看好台灣醫療產品、農產食品在香港市場的發展。

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有口罩生產商亦在會上介紹多款口罩產品。台灣舒潔的管理層表示，隨著今次疫情爆發，戴口罩已成為大眾每日的習慣。為了令口罩產品適合不同文化背景的消費者，台灣舒潔擴闊口罩系列的產品選擇，例如推出香味口罩等。

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