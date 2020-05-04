【附訂購網址】香港製造尚芳口罩再公開發售! 平均售 $96 盒

疫情下香港人都愛買港產口罩。香港口罩生產商尚芳表示，再公開發售口罩，平均售價為 $96 一盒。

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尚芳表示，即時起再開訂自家口罩，至 5 月 6 日晚上 11 時前截止。

尚芳口罩規格

尚芳新包裝尚芳成人抗菌口罩 24個

(綠色無花紋口罩，透明袋獨立包裝，茉莉花味，香港製造)

- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)

- BFE 99% 細菌過濾效果認證

- PFE 97% 粒子過濾效果認證

售價:2盒24個裝口罩售$192, 2盒24個裝口罩連DOSE 空氣殺菌噴霧 80ML 套裝售 $320

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▲ 香港製造尚芳口罩再公開發售! 平均售 $96 盒

口罩訂購詳情

登記時間：5月4日-5月6日 晚上11時前

中籤者將於5月7日經電郵收到直接購買連結

購買時間：5月7日-5月8日 晚上11時前，逾期作廢

自取口罩可於5月11日起到自取點取貨

郵寄口罩會於5月11日起發貨，5月15日前全數經順豐寄出



抽籤需知

- 抽籤機會每人一次，重複填寫作廢

- 沒中籤者將不設電郵通知

- 購買後不能更改送貨方法

- 如有任何爭議，該公司將保留一切最終決定權

【其他內容】屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證

▲ 尚芳口罩有2個發售選擇

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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