【全民派口罩】政府派可重用 60 次口罩？ 解構「大熱門」HKRITA 抗菌功能口罩

港大微生物學系講座教授袁國勇於早前露口風，指政府將會向全港市民派發可重用口罩後，今日又有更多消息曝光，指政府經由創科局牽頭製造可重用口罩，並已製造好數百萬個口罩，讓市民經網上登記後，由郵差派送或直接到郵政局領取。除此之外，消息亦指特首林鄭月娥將於本周公布派口罩詳情，預計最快今個月正式派發。而綜合各方消息，據指可重用口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，並可重用 60 次。

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由 HKRITA 負責研發的可重用口罩，曾獲第 1 屆「亞洲發明展覽會」銀獎，以及第 46 屆「日內瓦國際發明展」金獎。這個可水洗口罩採用獨特技術，具備抗菌和過濾粒子的功能，降低佩戴者吸入灰塵及生物氣溶膠的機會。此外，口罩採用人體工學設計，可緊貼面形，為面部營造一個密封式的結構，令阻隔更有效。而多層材料設計可保持透氣度和呼吸效果，其水份控制特性亦可以維持面部與口罩間的温濕度適中。

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對於可重用口罩，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為口罩需考慮設計尺寸，能否人人合用是很重要，並指出重用口罩使用後，應以 1:99 漂白水浸泡半小時，再用肥皂清洗，以確保口罩洗淨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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