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【獨立包裝傳統耳帶】消委會 5 星級 Protector 30 個盒裝口罩 即將在華潤堂開售?

行內熱話 18:54 2020/05/04

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疫情緩和，但長期要戴口罩已成定局。獲消委會 5 星級的港牌口罩 Protector，亦成為香港市民追購的目標。繼惠康和 Taste 等發售 Protector 口罩後，華潤堂亦可能將發售 Protector 口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

有網民在 FB 群組上報料，指在慈雲山華潤堂分店發現有 Protector 口罩出現，並指店內職員聲稱尚未發售，暫無售價資料，最後建議大家多留意華潤堂。至截稿前，華潤堂 FB 尚未有發售消息。如果大家行開華潤堂附近，可以留意一下返貨未!

【其他內容】屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證

有網民在慈雲山華潤堂分店發現有不少 Protector 口罩(網民圖片)

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售 

【附訂購連結】新口罩廠香港色彩口罩正預售 5 月發貨! PFE/BFE>99% 口罩賣$100盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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撰文 : 張文啟

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