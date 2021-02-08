【抗疫一年】香港動盪的鼠年　企業牛年投資營商小心睇路

新冠肺炎疫情轉眼已 1 周年，不過跟以往的全球疫情相比，今次疫情對全球造成的人命及經濟傷害，可謂史無前例，至今已經有超過 1 億人感染、2 百萬人死亡，對全球政府以及醫療系統造成重大打擊；還未計算各國購買疫苗，以及注射後是否有效防止新冠肺炎疫情繼續蔓延的估算。

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偏偏「有趣地」全球股市破頂，美股、港股等接連報捷，「北水」湧港支持香港股市，就連住宅樓市也看似一片欣欣向榮，如果單純觀看現今股票市場，除了個別「重災區」股份之外，新冠肺炎疫情似乎沒有為股市帶來任何衝擊，但現實是否這樣？

此外，比特幣（Bitcoin）及其他加密/虛擬貨幣，除了因為市場傳聞有企業投資者開始吸納之外，在市場趨勢上更好像取代了黃金，變成另類的避險商品，價格也曾經衝破歷史新高；不過比特幣自今年 1 月初衝破 4 萬美元高位後，最終卻因為「雙重支付」及其他市場傳聞，不足兩星期輾轉回落到 3 萬美元的心理關口，而且每天的波幅非常大，證明高回報的投資通常都與風險掛鈎的。

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近期投資界熱話還有美國網民大戰沽空機構，事緣傳統電子遊戲銷售商 GameStop，因為新冠肺炎疫情關係令到本來已經不佳的傳統零售生意受重創，於是被沽空機構追擊，有股壇 KOL 在 Reddit 追捧 GameStop，令到一眾小股民入市，最終擊退金融大鱷， 更有沽空機構可能因而破產。

GameStop 的股價 1 年內飆升了 100 百倍，Nokia、BlackBerry 的股價也有類似情況，對小股民來說可能是一筆意外橫財，但卻可能因而扭轉了全球的投資市場運作，究竟是喜還是悲？

在股市沖頂的時候「唱淡」，通常都會被投資者視為「吃不到的葡萄是酸的」，不過大家是否還記得 2003 年沙士、2008 年金融海嘯，股市突然逆轉令多少股民受損？小則「損手爛腳」，大則「家散人亡」。現在全球經濟疲弱，各地政府忙於應付新冠肺炎疫情，投放大量資金抗疫，股市根本沒有甚麽好消息支持，壞消息卻每天也「一籮籮」。

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筆者相信會，「金融大鱷」只是在等待一個機會，便會將「淡盤」盡出，夾「好友」之後便賺個盤滿缽滿，可憐的小股民就變成了犧牲品。正所謂「高處不勝寒」，大家在市場高位投資，一定要小心「睇路」。

記着：「上帝要你滅亡，必先令你瘋狂」，共勉之。

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