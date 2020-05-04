【疫市營商】麻雀館・美容院傳將可重開 業界﹕政府及早通知更好

香港多項抗新冠肺炎疫情措施在本周四（5 月 7 日）屆滿，有傳政府將限聚令由限 4 人增加至 8 人，食肆亦可以增加至 8 人同一張枱用膳；當局同時考慮重開戲院、美容院及健身室。有美容業界人士指，政府早前要求美容院關閉時可以提早通知業界會更好，及早做好準備。

人流回升 盼重開能增加消費意慾

美容店 Skin Retreat 創辦人林靜（Janet）表示，政府這次抗疫措施比起其他國家已做得很好，見到長周末市民出門比較放心。這個月大部分企業對重開樂觀，覺得市民會有消費意慾。她又指，停業期間業主只肯減 2 成租金，她希望政府消息可以當機立斷及早通知業界相關措施，讓她們容易安排及作出策略，將生意影響降低，同時希望政府能夠協助與地產商商議減租事宜，支持香港本地企業。

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▲ Skin Retreat 創辦人林靜 (Janet)

飲食界盼放寬食肆每枱人數

因應新冠肺炎疫情持續，政府早前實施停業令，美容院於 4 月 10 日起，需暫停營業 14 日，之後又再將防疫禁令延長多 14 日，至 5 月 7 日。至於禁聚令同樣在本周四屆滿，香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目中表示，過去數日假期市民外出消費，帶動食肆的營業額增加，希望隨著社區連續 14 日無本地確診個案，當局能將食肆每枱的人數，由 4 人放寬至 8 人。

立法會飲食界議員張宇人指，食肆每張枱的人數限制應該全面放寬，不應再規定每張枱只能坐特定人數，惟食肆為客人探熱和提供酒精搓手液的措施應該繼續。

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