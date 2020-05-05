【管理Tips】網絡攻擊層出不窮 三大對策助企業化險為夷

相信不少 IT 管理層的願望是「網絡零意外」。但是對於網絡保安而言，這可算是不切實際。過去 10 年，網絡攻擊拖垮整個企業的事件已是累見不鮮。不過，優秀的網絡安全事故應變（Cyber Incident Response），不單可以減輕事故所造成的破壞，甚至可以提升企業形象，轉危為機。

據網絡保安培訓機構 SANS 的研究，指出由發現事故開始，事故應變大致可分為 5 個階段：

鑑定（Identification）：確認是否網絡安全事故，再繼而評估嚴重性；

遏制（Containment）：控制入侵範圍，避免進一步擴大；

消除（Eradication）：分析攻擊來源，再加以清除；

恢復（Recovery）：恢復正常業務運作，並監測攻擊會否捲土重來；

檢討（Lesson Learnt）：從事故中學習，加強網絡保安能力。

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篇幅所限，筆者未能逐一講解。反而，筆者希望能把自己的實戰經驗，歸納成之以下幾個要點分享：

靈活變通的戰術

某些企業，預早制定了非常詳盡的應變程序，並要求應變小組一步步照做。這是一個很理想的做法，只可惜實際上卻難以執行。

網絡攻擊種類繁多，而且千變萬化。這一刻我們認為黑客是來竊取資料，下一刻卻發現原來是勒索程式。如果硬性規定應變小組只可以跟既定程序，不但會阻礙他們隨機應變，還徒添心理壓力。

因此，筆者建議可以將硬梆梆的程序，分拆成多款「招數」。使用防火牆攔截是一招、檢查伺服器狀態，又是另一招。當網絡安全事故發生時，應變小組因應現場情況，將適合的招數像「砌拼圖」一般，拼湊成最有效的應變計劃。

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業務部門積極參與

某些部門的主管，可能會覺得網絡保安事故只是 IT 部門的工作，因此未有及時參與應變行動。其實，在事故中遏制和消除階段，一些行動是會直接影響業務運作的。例如，當公司網站遭到入侵，關掉伺服器的確可以停止攻擊擴散，但與此同時，網站亦需暫停服務。這種時候，正需要各業務部門的全面配合，管理層才能有足夠的支援作出決定，保全大局。

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檢討措施對事不對人

在檢討階段中，焦點應該放在哪些地方可以改善，而避免問「誰犯了錯？誰應負責？」例如事故是因為某位員工中了釣魚電郵而引發，我們不應把責任歸咎該員工。相反，我們可理解為整體網絡安全意識有所不足，公司應加強員工培訓。只有在正面的討論氣氛下，企業中的參與者才能夠消除顧慮，發表更多意見。

事故應變是一個博大精深的範疇，並非短短一篇文章可以全面解釋。筆者志在拋磚引玉，嘗試帶起多一點的注意和討論。現今業界發展的趨勢，正由怎樣「阻擋」網絡攻擊，轉化為如何「應對」。由此可見，事故應變將成為企業網絡安全不可或缺的一環。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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