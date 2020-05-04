【SME學堂】疫情下全球供應鏈大亂 可口可樂靠在地生產維持產量

新冠肺炎疫情導致全球供應鏈大受影響，大企業亦要設法恢復生產。全球最大飲品供製造商可口可樂（Coca-Cola），疫情影響相對較少，雖然品牌亦受供應鏈放緩影響生產，但很快便回復正常產量，其中公司的採用的在地化生產使產品在疫情下仍能維持供應。

將生產外判 減少生產開支

「可口可樂系統」（the Coco-Cola system）是雙層體系，由可口可樂公司及「裝瓶廠」組成。特別之處在於，裝瓶廠是獨立公司，可口可樂公司並不會管理飲品生產，而是交由各地裝瓶廠全權負責。即是指，市面上大部分的可口可樂都不是可口可樂公司自行生產，而是可口可樂授權和簽約的裝瓶公司生產。

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可口可樂早在 1899 年授權首間裝瓶廠，公司把生產可樂的賣給裝瓶廠，廠商再依照生產要求，將原料稀釋、入樽，最後出售。之後，可口可樂將這種在地化策略在世界各地實行，讓當地廠商自行籌集資金、聘用當地員工、負責在地生產、運輸及零售銷售等事宜。目前世界各地總共有 225 間授權裝瓶廠，而公司節省的資源便專注於經營品牌等增加企業價值的核心事務。

▲ 在地化生產為公司節省開支，讓企業專注於品牌經營、企業形象等核心事務上

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疫情下飲品供應不受影響

在地化生產策略，令可口可樂可以避過這次的供應鏈災難。公司主席兼執行長 James Quincey 指，一開始把原料運送到各國時，雖然出現延遲，但只要裝瓶廠收到原料後，接下來的製造、銷售過程都在同一地區進行，減少對產品供應的影響。此外，為了加快在新冠肺炎疫情下的運作效率，可口可樂更為裝瓶廠提供指導，專注在售賣招牌商品及賣得最好的最小存貨單位（stock keeping unit）。

James Quincey 認為，減少產品售賣種類，可以簡化供應鏈的流程，減低廠商在新冠肺炎疫情下的負擔。

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