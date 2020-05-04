  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (一) 18:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】疫情下全球供應鏈大亂 可口可樂靠在地生產維持產量

商管策略 16:19 2020/05/04

分享：

新冠肺炎疫情導致全球供應鏈大受影響，大企業亦要設法恢復生產。全球最大飲品供製造商可口可樂（Coca-Cola），疫情影響相對較少，雖然品牌亦受供應鏈放緩影響生產，但很快便回復正常產量，其中公司的採用的在地化生產使產品在疫情下仍能維持供應。

將生產外判 減少生產開支

「可口可樂系統」（the Coco-Cola system）是雙層體系，由可口可樂公司及「裝瓶廠」組成。特別之處在於，裝瓶廠是獨立公司，可口可樂公司並不會管理飲品生產，而是交由各地裝瓶廠全權負責。即是指，市面上大部分的可口可樂都不是可口可樂公司自行生產，而是可口可樂授權和簽約的裝瓶公司生產。

【相關文章】可口可樂睇衰拒收購 無添加有味水大賣跌眼鏡

【相關文章】疫情打破零售模式！變身「影子商店」處理急增網購定單

可口可樂早在 1899 年授權首間裝瓶廠，公司把生產可樂的賣給裝瓶廠，廠商再依照生產要求，將原料稀釋、入樽，最後出售。之後，可口可樂將這種在地化策略在世界各地實行，讓當地廠商自行籌集資金、聘用當地員工、負責在地生產、運輸及零售銷售等事宜。目前世界各地總共有 225 間授權裝瓶廠，而公司節省的資源便專注於經營品牌等增加企業價值的核心事務。

在地化生產為公司節省開支，讓企業專注於品牌經營、企業形象等核心事務上

【相關文章】美國Starbucks恢復營業 下放權力分店經理自決經營方向

疫情下飲品供應不受影響

在地化生產策略，令可口可樂可以避過這次的供應鏈災難。公司主席兼執行長 James Quincey 指，一開始把原料運送到各國時，雖然出現延遲，但只要裝瓶廠收到原料後，接下來的製造、銷售過程都在同一地區進行，減少對產品供應的影響。此外，為了加快在新冠肺炎疫情下的運作效率，可口可樂更為裝瓶廠提供指導，專注在售賣招牌商品及賣得最好的最小存貨單位（stock keeping unit）。

James Quincey 認為，減少產品售賣種類，可以簡化供應鏈的流程，減低廠商在新冠肺炎疫情下的負擔。

【相關文章】中國餐飲業復工後 「報復性漲價」？麥當勞減價推5G雞吸客

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】靚包裝吸客生意疫市倒升 豬手店：「街坊生意抵食未夠，有特色才能突圍」
2020/04/27
【疫市營商】靚包裝吸客生意疫市倒升 豬手店：「街坊生意抵食未夠，有特色才能突圍」
【疫市營商】錯失擴張時機・對手太強？GAP 促銷無效8萬員工放無薪假
2020/04/29
【疫市營商】錯失擴張時機・對手太強？GAP 促銷無效8萬員工放無薪假
商業營銷 疫情 飲品 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】迎合遙距開會需求 電訊系統商改推租用式商務會議室
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹