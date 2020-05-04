【疫市營商】富臨獲減租4成小商戶無份 長沙灣廣場減租措施被指「大細超」

新冠肺炎影響各行各業，有物業發展商響應政府呼籲，為旗下商場租戶提供租金減免。當中貿易發展局主席林建岳旗下的麗新集團，早前向旗下長沙灣廣場租戶提供 3 至 5 成租金減免優惠，更向欠租戶提供 1 個月的寬限期。但有長沙灣廣場的小租戶指，集團只向富臨酒家等 3 間連鎖酒樓提供 4 成租金減免，但沒有向小租戶提供租金減免。

未有向小商戶提供類似優惠

麗新集團在 4 月底發出的新聞稿表示，會為轄下商戶提供 3 至 5 成租金減免。長沙灣廣場租戶大聯盟的租戶日前在記者會上指，發展商對各租戶的減免不一，當中集團向商場 3 間連鎖酒樓，包括富臨酒家，提供 4 成租金減免。長沙灣廣場內某食店經理表示，商場內有十多間食肆只有酒樓獲得減租，但其餘食店大部分不獲任何租金減免。至於在商場內經營教育中心商戶指，教育中心因政府的防疫措施而被迫關閉。她曾向發展商提出減租，但不獲理會。

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▲ 有租戶指商場內有十多間食肆只有酒樓獲得減租

集團稱措施非一刀切

麗新發展表示，新冠肺炎疫情影響本港不少行業，當然包括麗新，但集團仍設法為旗下商場租戶提供租金寬免，個別減租幅度為 3 至 5 成。不過該集團強調，有關措施並非一刀切，主要是考慮租戶受影響情況。對於被租戶質疑「大細超」，集團會否向小租戶提供協助，集團指做得到的一定做，但坦言任何方法亦難以會令所有人滿意，集團之後會繼續與有關租戶商討事宜。

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▲ 商場3樓以時裝批發為主

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Photo：Exploringlife、麗新發展