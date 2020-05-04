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【新冠肺炎】政府將派可重用口罩 何栢良：需考慮設計是否人人適用

業界頭條 12:11 2020/05/04

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香港大學微生物講座教授袁國勇早前引述創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻指，政府將全民派發可重用口罩，每個口罩可重用 60 次的消息一出，備受市民關注。對於事件，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，這款口罩需考慮設計尺寸，能否人人合用是很重要的。

何栢良表示，市民常戴的即棄外科口罩都有不同尺寸，或為成人、小童而設的款式可選，因此對政府派發之可重用口罩有否考慮設計尺寸、掛耳帶能否調校，是否人人合用感到關注，如無尺寸可選的話，會容易造成浪費。他指出，如果一般上學、上班的情況下，可以選擇配備過濾層，兼可清洗的可重用口罩，但如為去診所或醫院等高危場所，還是佩戴即棄外科口罩會較為適合。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良

至於何栢良也指，一般布口罩相對較重，故鼻樑位應設有金屬條，以便固定佩戴位置。此外，當中也需每天清洗，可先用 1:99 漂白水浸泡半小時，再用肥皂清洗，以確保口罩洗淨。

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撰文 : 蘇家華

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