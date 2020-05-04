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【免費派】港府已製成數百萬個可重用口罩全民派發　會經郵局派送

行內熱話 12:40 2020/05/04

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 昨天袁國勇表示，香港政府將全民派可重用口罩 (詳細報道按此)。今日有更多詳情流出。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

 根據 Topick 報道，據知政府早計劃派發可可重用口罩，惟因全球搶購口罩，所以政府製造口罩一事沒有張揚。此事由創新及科技局負責，前局長楊偉雄 2 月中亦曾透露，局方已有重用口罩的設計，但難於購買物料。

【其他內容】香港無印良品都有自家三層口罩賣! $38 盒有 40個

此可重用口罩擁有抗菌能力，而且可以重用 60 次。今次派發口罩，可能在網上登記，其藉郵局派送，另有照顧不懂使用網上登記的安排。據知，行政長官林鄭月娥 5 月 5日將公布此好消息。

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【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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撰文 : 張文啟

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