【免費派】港府已製成數百萬個可重用口罩全民派發　會經郵局派送

昨天袁國勇表示，香港政府將全民派可重用口罩 (詳細報道按此)。今日有更多詳情流出。

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根據 Topick 報道，據知政府早計劃派發可可重用口罩，惟因全球搶購口罩，所以政府製造口罩一事沒有張揚。此事由創新及科技局負責，前局長楊偉雄 2 月中亦曾透露，局方已有重用口罩的設計，但難於購買物料。

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此可重用口罩擁有抗菌能力，而且可以重用 60 次。今次派發口罩，可能在網上登記，其藉郵局派送，另有照顧不懂使用網上登記的安排。據知，行政長官林鄭月娥 5 月 5日將公布此好消息。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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