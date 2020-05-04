【疫市營商】內地茶飲店喜茶敵不過肺炎？香港8間分店只剩2間

在內地紅極一時的茶飲品牌「喜茶」（HEYTEA），在 2018 年進軍香港，並在尖沙咀、沙田等商場開設分店，當時更要等候近 4 小時才能購買飲品。但受到去年 6 月社會運動影響，店舖生意大減，最近更傳出 6 間分店停業，據店舖官網顯示現時只剩沙田新城市廣埸及尖沙咀 K11 分店營業。

進軍香港開設8間分店

「喜茶」在 2018 年進軍香港，全盛時期更有 8 間分店。當年首間分店在沙田新城市廣埸開幕時，一度吸引數百人排隊「朝聖」，要等候超過 4 小時才成功購買飲品。「喜茶」由 90 後聶雲宸在 2012 年創立，於廣東江門起家。在 2016 年及 2018 年獲得不同基金投資，現時品牌在內地開設超過 300 間分店，其亦於 2018 年在新加坡及香港開設首間分店。

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不只賣茶飲 更與美國女歌手推出聯乘產品

「喜茶」除了售賣茶飲，最近更跳出亞洲，與美國女歌手 Rhinna 創立的彩妝品牌 Fenty Beauty 合作，推出「Fenty Face Fresh」系列，當中包含聯乘手搖飲品及化妝袋。Fenty Beauty 在官方微博上表示，其新推出的初夏蜜桃胭脂膏與喜茶旗下的蜜桃飲品「芝芝桃桃」聯乘及合作設計限定化妝袋。

▲ Fenty Beauty與喜茶推出聯乘活動

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Photo：Wpcpey、Fenty Beauty微博