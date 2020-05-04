  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (一) 14:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】內地茶飲店喜茶敵不過肺炎？香港8間分店只剩2間

行內熱話 07:59 2020/05/04

分享：

在內地紅極一時的茶飲品牌「喜茶」（HEYTEA），在 2018 年進軍香港，並在尖沙咀、沙田等商場開設分店，當時更要等候近 4 小時才能購買飲品。但受到去年 6 月社會運動影響，店舖生意大減，最近更傳出 6 間分店停業，據店舖官網顯示現時只剩沙田新城市廣埸及尖沙咀 K11 分店營業。

進軍香港開設8間分店

「喜茶」在 2018 年進軍香港，全盛時期更有 8 間分店。當年首間分店在沙田新城市廣埸開幕時，一度吸引數百人排隊「朝聖」，要等候超過 4 小時才成功購買飲品。「喜茶」由 90 後聶雲宸在 2012 年創立，於廣東江門起家。在 2016 年及 2018 年獲得不同基金投資，現時品牌在內地開設超過 300 間分店，其亦於 2018 年在新加坡及香港開設首間分店。

【相關文章】 川菜館外賣佔近半營業額 加送防疫用品救回生意

【相關文章】SME學堂：手搖飲品店競爭激烈 喜茶跳出傳統框架打入年輕人市場

不只賣茶飲 更與美國女歌手推出聯乘產品

「喜茶」除了售賣茶飲，最近更跳出亞洲，與美國女歌手 Rhinna 創立的彩妝品牌 Fenty Beauty 合作，推出「Fenty Face Fresh」系列，當中包含聯乘手搖飲品及化妝袋。Fenty Beauty 在官方微博上表示，其新推出的初夏蜜桃胭脂膏與喜茶旗下的蜜桃飲品「芝芝桃桃」聯乘及合作設計限定化妝袋。

Fenty Beauty與喜茶推出聯乘活動

【相關文章】無懼Home office打擊市道 湯水外賣拓街坊客源做出特色

【相關文章】 咖啡店變陣賣日式便當 晚市加1元多1盒疫境救市

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：Wpcpey、Fenty Beauty微博

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】店主兼做員工・食材損耗低 旺角新派茶室疫市撐得住
2020/04/28
【疫市營商】店主兼做員工・食材損耗低 旺角新派茶室疫市撐得住
【疫市營商】星巴克疫市開主題概念店 這次竟然是共享工作間！
2020/04/28
【疫市營商】星巴克疫市開主題概念店 這次竟然是共享工作間！
商業營銷 市場拓展 餐飲 台式飲品 飲品

上一篇文章

屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證

下一篇文章

原來神級理的都有出 N95 口罩! 網民:見都未見過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹