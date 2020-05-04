【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個

在疫情下，香港人都愛買港產口罩， 香港製造的 E-PRO 保康口罩由進康實業有限公司營運，現在正開訂口罩。

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E-PRO 保康的廠房地點在葵涌，無塵空間達 ISO 14644–1/Class 8 標準，採用的口罩生產機由珐瑪珈智能設備有限公司研發及提供。現時廠方有 3 條生產線 (2條成人; 1條兒童)，亦計劃不久將來生產 N95 口罩。預計廠房可日產超過 22 萬個口罩，月產量可高達 700 萬個口罩。

▲ 廠方採購的口罩機

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E-PRO 口罩規格

-3層一次性外科口罩

-成人170x95mm/兒童145x90mm (獨立包裝)

-BFE/PFE ≥ 98%

-ASTM F 2100-2019 Level 2

-目標 EN14683:2019 Type II,ISO 13485(2016) 認證

-消菌處理

▲ E-PRO 保康口罩提供成人和兒童口罩

今次廠方發售的口罩將在 5 月中出貨，現已開始預訂。售價為每盒成人 $125/ 兒童$150。但注意廠方暫時會優先為學校、醫護團體及公司機構提供口罩，所以只接受 300 盒或以上的訂單。如果訂購量超過 500 盒，將有折扣優惠。廠方表示，每銷售 200 萬個口罩，將免費捐贈 1 萬個口罩給社區。

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▲ E-PRO 保康口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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