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【附直購連結】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防! 現貨特價發售

業界頭條 03:30 2020/05/04

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疫情下香港人都愛買港產口罩，不過要等期貨，無法立即使用。Ding Ding Mart 叮叮生活百貨表示，正發售 MaxProtect 萬保德口罩現貨。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

據 Ding Ding Mart 表示，MaxProtect 萬保德口罩為香港製造，廠方設於黃竹坑 ，擁有 ISO 14644-1:2015: Class 8 無塵空間。今次發售的 MaxProtect 口罩為現貨，最快可於 5 月 7 日發貨。

【附訂購連結】新口罩廠香港色彩口罩正預售 5 月發貨! PFE/BFE>99% 口罩賣$100盒

香港製造MaxProtect口罩

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售 

MaxProtect 口罩詳情 

規格:ASTM Level 2
BFE 達 99%
PFE 達 99%
合成血穿透阻力(mmHG) 120
尺寸:成人口罩  17.5cm x 9.5cm
數量:一盒50個 (不是獨立包裝) 
原價：$198
現貨優惠價：$168

*口罩規格證書請參閱店方網站 

香港製造MaxProtect口罩

店方為MaxProtect口罩的分銷商

 口罩直購連結<<<

【其他內容】香港無印良品都有自家三層口罩賣! $38 盒有 40個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

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撰文 : 張文啟

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