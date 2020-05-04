【附直購連結】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防! 現貨特價發售

疫情下香港人都愛買港產口罩，不過要等期貨，無法立即使用。Ding Ding Mart 叮叮生活百貨表示，正發售 MaxProtect 萬保德口罩現貨。

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據 Ding Ding Mart 表示，MaxProtect 萬保德口罩為香港製造，廠方設於黃竹坑 ，擁有 ISO 14644-1:2015: Class 8 無塵空間。今次發售的 MaxProtect 口罩為現貨，最快可於 5 月 7 日發貨。

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▲ 香港製造MaxProtect口罩

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MaxProtect 口罩詳情

規格:ASTM Level 2

BFE 達 99%

PFE 達 99%

合成血穿透阻力(mmHG) 120

尺寸:成人口罩 17.5cm x 9.5cm

數量:一盒50個 (不是獨立包裝)

原價：$198

現貨優惠價：$168

*口罩規格證書請參閱店方網站

▲ 香港製造MaxProtect口罩

▲ 店方為MaxProtect口罩的分銷商

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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