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原來神級理的都有出 N95 口罩! 網民:見都未見過

行內熱話 01:39 2020/05/04

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一場疫情，香港人對口罩變得十分敏感，尤其對一些出名的品牌，如理的口罩更是「神級」產品。近來網民在網上分享一盒理的 N95 口罩，惹起討論。  

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自 SARS 後，令人認識 3M N95 口罩。今次新冠肺炎，就令港人認識理的口罩。有網民在 FB 上分享了一盒理的 N95 口罩，有網民就驚訝地指:「見都未見過」，「可以拎去巡迴展覽」!

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事實上，理的一直也有推出 N95 口罩，只是以前大家沒有留意。理的官方 FB 亦曾張貼帖子，介紹理的 「N95 摺疊式口罩 (獨立包裝) 6 片」的詳情:

- 符合 NIOSH N95 標準
- 細菌及微粒過濾效果超過 95 %
- 可折疊設計方便攜帶
- Approved with filtration 95% effective against particulate aerosols free of oils.

理的 N95 口罩

雖然此理的 N95 口罩感覺是很吸引，但其這款不是 N95 醫用防護口罩，雖然有一定防護力，但沒有如 3M VFlex N95 等 N95 醫用防護口罩般強。

理的 N95 口罩

現時在市面已較難購得這款理的 N95 口罩，疫前售價約 $50 至 $60 一盒，中國製造。 

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理的 N95 口罩

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撰文 : 張文啟

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