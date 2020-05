原來神級理的都有出 N95 口罩! 網民:見都未見過

一場疫情,香港人對口罩變得十分敏感,尤其對一些出名的品牌,如理的口罩更是「神級」產品。近來網民在網上分享一盒理的 N95 口罩,惹起討論。

自 SARS 後,令人認識 3M N95 口罩。今次新冠肺炎,就令港人認識理的口罩。有網民在 FB 上分享了一盒理的 N95 口罩,有網民就驚訝地指:「見都未見過」,「可以拎去巡迴展覽」!

事實上,理的一直也有推出 N95 口罩,只是以前大家沒有留意。理的官方 FB 亦曾張貼帖子,介紹理的 「N95 摺疊式口罩 (獨立包裝) 6 片」的詳情:

- 符合 NIOSH N95 標準

- 細菌及微粒過濾效果超過 95 %

- 可折疊設計方便攜帶

- Approved with filtration 95% effective against particulate aerosols free of oils.

▲ 理的 N95 口罩

雖然此理的 N95 口罩感覺是很吸引,但其這款不是 N95 醫用防護口罩,雖然有一定防護力,但沒有如 3M VFlex N95 等 N95 醫用防護口罩般強。

▲ 理的 N95 口罩

現時在市面已較難購得這款理的 N95 口罩,疫前售價約 $50 至 $60 一盒,中國製造。

▲ 理的 N95 口罩

