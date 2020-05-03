  • 31°C
香港時間 : 2020503日 (日) 15:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【指定分店】卓悅開售港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 $90 盒

行內熱話 13:40 2020/05/03

分享：

疫情下香港人都愛買港產口罩，不過要等期貨，無法立即使用。今日港產口罩 SOSo Mask 再宣布，即時在卓悅賣開自家的 Level 2  口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

SOSo Mask 剛在 FB 表示，在今日下午 2 點開始在卓悅荃灣分店開賣自家的成人口罩，售價為 $90/30個(不是獨立包裝)。此口罩提供 BFE/VFE/PFE >99% 的防護力，是 Level 2 的認證口罩。數量有限，售完即止。 

卓悅即時開賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 $90 盒

【其他內容】香港無印良品都有自家三層口罩賣! $38 盒有 40個

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

地址:荃灣大河道10至20號登發大廈地下二號至三號A鋪

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

深水埗小店三層口罩售價再度尋底 $85 就有 50 個
2020/05/02
深水埗小店三層口罩售價再度尋底 $85 就有 50 個
卓悅發售港牌衍生私+呵護 3 層醫用口罩平價版 售 $129/50個
今日
卓悅發售港牌衍生私+呵護 3 層醫用口罩平價版 售 $129/50個
【好消息】袁國勇 : 香港政府將全民派口罩 口罩可重用 60次
今日
【好消息】袁國勇 : 香港政府將全民派口罩 口罩可重用 60次
疫情 口罩 香港 卓悅

下一篇文章

【好消息】袁國勇 : 香港政府將全民派口罩 口罩可重用 60次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹