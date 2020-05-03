【指定分店】卓悅開售港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 $90 盒

疫情下香港人都愛買港產口罩，不過要等期貨，無法立即使用。今日港產口罩 SOSo Mask 再宣布，即時在卓悅賣開自家的 Level 2 口罩。

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SOSo Mask 剛在 FB 表示，在今日下午 2 點開始在卓悅荃灣分店開賣自家的成人口罩，售價為 $90/30個(不是獨立包裝)。此口罩提供 BFE/VFE/PFE >99% 的防護力，是 Level 2 的認證口罩。數量有限，售完即止。

▲ 卓悅即時開賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 $90 盒

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地址:荃灣大河道10至20號登發大廈地下二號至三號A鋪

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