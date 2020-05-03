【好消息】袁國勇 : 香港政府將全民派口罩 口罩可重用 60次

新冠肺炎疫情持續，港人多個月來不斷為購買口罩勞心勞力。香港政府在派口罩方面沉默多個月後，終於為市民帶來好消息。

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港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，在出席節目時透露，香港政府已落實全民派口罩計劃，並由創新及科技局推行。據知，派發的非一次性口罩，而是可重用口罩，可使用 60 次，預計下星期有派發詳情。

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袁國勇未沒有透露可重用口罩的牌子和型號。但估計可使用 60 次的可重用口罩，或可能是鍾國斌推出、可重用 60 次的布口罩 (詳細報道按此)。

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