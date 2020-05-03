卓悅發售港牌衍生私+呵護 3 層醫用口罩平價版 售 $129/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍為港人的必需品。香港品牌衍生早前推出私+呵護 3 層醫用口罩，吸引不少港人訂購。記者昨日在卓悅旺角分店發現有私+呵護 3 層醫用口罩的平價版發售。

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私+呵護 3 層醫用口罩在網上訂購時，需要 $150 盒/50個，後來卓悅亦有現貨發售，售價為 $139。今次記者在卓悅旺角弼街分店發現的私+呵護 3 層醫用口罩，口罩盒顏色改為綠色的平價版，售價為 $129 盒/50個。兩者的分別是後者只提供 BFE95% 防護力，所以售價可以更平。

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此口罩記者暫見只在卓悅旺角弼街分店發售，未知其他分店有可開售。

▲ 衍生私+呵護 3 層醫用口罩 BFE 95% 版

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▲ 私+呵護 3 層醫用口罩由衍生代理

▲ 衍生私+呵護 3 層醫用口罩 BFE 99% 版

卓悅門市地址:旺角弼街69號地下

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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