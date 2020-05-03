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【突發返貨?】卓悅賣港產 Level 2 認證口罩現貨! Soso Mask 口罩每盒售 $90

行內熱話 02:58 2020/05/03

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍為港人的必需品，尤其是港產口罩。不過港產口罩大多在網上發售，而且沒有現貨，購買上較麻煩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

卓悅曾在 5 月 1 日中午時間，在指定旺角分店發售香港製造的 Soso Mask 口罩 (廠方報道按此瀏覽)。不過很快就售罄，令不少人失望。Soso Mask 口罩提供 BFE/VFE/PFE >99% 的防護力，是港產口罩中少有提供 Level 2 認證的口罩。每盒 Soso Mask 口罩的售價為 $90，一盒有  30 個 (不是獨立包裝)。

Soso Mask 港產口罩

不過有多名網民在 FB 群組報料，在 5 月 2 日於該指定旺角分店曾再有 Soso Mask 口罩售賣，但官方 FB 卻沒有公布此發售消息。此外，有昨天成功購得Soso Mask 口罩的網民指，Soso Mask 口罩放在收銀位置附近。所以如果大家今天會到旺角，又想購買 Soso Mask 口罩的話，不妨去碰碰運氣，說不定會再度返貨!

網民攝得昨天 Soso mask再返貨的相片(網民圖片)

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

【其他內容】香港無印良品都有自家三層口罩賣! $38 盒有 40個

卓悅指定分店地址: 九龍旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈17號舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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