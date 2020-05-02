 深水埗小店三層口罩售價再度尋底 $85 就有 50 個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍為港人的必需品。但因市場口罩供應漸多，市民對中國製口罩戒心重，因此令口罩售價不斷下跌。

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深水埗電子特賣城在 FB 表示，該店售賣的口罩，最平的款式只售 $85 一盒 50 個，中國製造。事實上，早前在 4 月20 日，其發售的部分中國製口罩售價已跌破 $100 的心理關口 (報道按此瀏覽)，今次再度尋底。此口罩雖是三層口罩，盒上更印有 FDA 美國食品及藥物管理局和 CE 標誌，但沒有標明防護水平，所以用戶選購時要注意。

至於售價 $179 的日式口罩，亦是中國製造，一盒有 40 個。

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【其他內容】香港無印良品都有自家三層口罩賣! $38 盒有 40個.

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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