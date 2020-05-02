記者直擊! 屈臣氏今日賣理的30個口罩套裝 $129 日本 Ease 口罩套裝仍有少量貨

新冠肺炎疫情持續，口罩仍為港人的必需品。屈臣氏星期四才開賣理的 30 個的口罩和日本 Ease 60 個口罩套裝 (詳細報道按此)，今日又在部分分店分別賣這 2 個套裝。

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今日在部分屈臣氏分店門外張貼海報，表示有售理的 30 個的口罩，或日本 Ease 60 個口罩套裝。記者收到消息後，立即到銅鑼灣分店直擊。該分店是賣理的 30 個口罩套裝，到達到時已見人龍，幸好仍有籌派，結果記者獲得 55 籌，估計全部籌約 200 個。最後記者成功以 $129 購買理的 30 個的口罩套裝。現在各門市的理的套裝應已售罄。

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▲ 記者到詳銅鑼灣分店

▲ 成功取得55號籌

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▲ 最後付款購得理的口罩套裝

▲ 理的口罩套裝(網上圖片)

至於日本 Ease 60 個口罩套裝則售 $199，有網民在 FB 報料指排隊人數不多，有部分分店形今仍有機會有貨，有網民指葵芳新都會廣場、大圍市中心和奧海城2期等至中午仍有少量貨發售。如果大家想買這套口罩，可到附近的屈臣氏門市嘗試查詢是否仍有發售。

▲ Ease口罩套裝(網上圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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