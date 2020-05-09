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華潤堂推日本iimono口罩50個自選套裝售$160! ABC 自己砌出最抵優惠

行內熱話 22:35 2020/05/09

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍為港人的必需品。華潤堂新推出「ABC」自選口罩套裝。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 此套裝售價為 $160，比之前的 $180 為平。記者在北角分店查看時，看見店外貼出抗疫自選套裝的海報。買家可從 ABC 類產品中，各選一款購買。A 就是主角日本直送 iimono 成人口罩 50 個裝 1 盒，B 則有消毒搓手液/濕紙巾選一，C 有消毒卡/地板消毒清潔液/洗手清潔液選一。

如果分店仍有貨的話，記者覺得 B 中的 Elleair 消毒濕紙巾和 C 的 3M 地板 3.8L 消毒清潔液最實用吸引。

【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個

ABC自選組合

A項
 日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100
+
B項 (任選1件)
 OBEC抗菌濕紙巾20片1件，價值$35
 D .therapido 酒精搓手液120毫升1支，價值$42.9
 Elleair除菌濕紙巾補充裝80片1件，價值$50
 CIF家居清潔濕紙巾30片1件，價值$36
+
C項 (任選1件)
 Ajax檸檬抗菌消毒萬用濕紙巾110片 1件，價值$68.9
 3M地板消毒清潔劑(玫瑰)3.8公升1支，價值$139.9
 私+呵護殺菌消毒洗手液750毫升1支，價值$56.9

【附直購連結】 冰室抗疫以 $68 賣港牌 Savewo 救世 VFE/BFE>99% PFE>95% 口罩一盒

記者北角華潤堂所見只有少量 iimono 成人口罩發售，但有網民指部分分店有大量口罩發售，而且不限購呢!

 日本直送iimono成人口罩50個裝

【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售

 【其他內容】 卓悅開賣港產Soso Mask現貨! Level 2認證$90盒  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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