【日系口罩】香港無印良品都有自家三層口罩賣! $38 盒有 40個

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。一些在疫前一般人沒有留意有推出自家口罩的品牌，亦被市民炒熱起來!原來日本無印良品都有推出口罩，而且僅售 $38 盒!

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有網民在 FB 群組分享，發現香港的無印良品分店都自家不織布口罩賣，而且售價超平，平均唔駛 $1 個。此款無印良品口罩為 3 層設計，尺寸為 14.5x9.5cm，一盒 40 個售 $38。不過，根據價錢牌和盒上說明，此口罩非外科口罩，只有防塵、防花粉作用。對抗疫情下，這款口罩最多共只可配合原有口罩用來「打底」或「外用」呢!

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網民指，此款無印良品口罩會陸續在各大無印良品分店上架，但只限購買一盒。如果想買的話可以留意一下，一般是放在收銀處附近!

▲ 香港無印良品都有自家三層口罩賣，售$38 (網民圖片)

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▲ 沒有提供 PFE/BFE 等防護能力，中國製造(網民圖片)

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▲ 口罩外觀上不錯，有一定質素(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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