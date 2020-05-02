原價約 45 折! Apple iPhone XS 勁劈至 $3899! 比iPhone SE更抵

Apple iPhone SE 以平價推出市場，定價進取。不過今次有電訊商將 iPhone XS 系列全綫劈價，$3,899 就有 iPhone XS，雖然 CPU 係 Apple 上一代的 A12，但擁有雙鏡頭、Face ID、更靚屏幕等，吸引度極高！

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此優惠在柴灣 AT3 Powered by 3 門市發現，無需上台，即可享有 iPhone XS 凈機優惠，以 iPhone XS 64GB 為例，初推出的原價是 $8,599，現時只需 $3,899，亦即原價約 45 折！比起 iPhone SE 64GB 的$3,399 多 $500，但就提供實用雙鏡頭拍攝功能。

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iPhone XS 有 64GB、512GB 揀；iPhone XS Max 更有齊 64GB、256GB 及 512GB 揀，劈價幅度一樣高！買家要留意此優惠只在 AT3 Powered by 3 門市提供，3HK 直營門市並無此優惠，另今批貨售罄就無了。

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