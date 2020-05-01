  • 25°C
香港時間 : 2020501日 (五) 22:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

行內熱話 20:53 2020/05/01

分享：

近日口罩供應漸多，但一些人氣品牌的口罩仍是市場熱搶目標。當中百佳/Taste (按此瀏覽報道)和屈臣氏 (按此瀏覽報道)突發開賣的 Protector 口罩，不少人也時常無法購得。但記者發現原來惠康網店有 Protector 口罩現貨發售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

惠康門市亦曾發售Protector 口罩 (按此瀏覽報道)，今次網店發售的這款 Protector 口罩是新版的 50 個裝，所以售價較 30 個裝貴，售 $159，以平均每個口罩的售價計，兩者皆是 3.2 一個左右。但注意此新版採用不織布織帶設計，好處是較貼面，但不太較合小面女士使用 (按此瀏覽報道)。

 【其他內容】 卓悅開賣港產Soso Mask現貨! Level 2認證$90盒  

惠康網店有港牌 Protector 口罩賣

【其他內容】 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!

惠康網店有港牌 Protector 口罩賣

不過今次惠康網店把Protector 口罩的上架位置放得較「隱秘」，使用搜索功能無法搜得。有興趣的買家可按此 或按此到主目錄訂購。每人每款限買 1 件。至5 月 1 日晚上 9 時仍有貨。有曾購得的網民表示，如果顯示無貨，店方會不時補貨，所以大家可以不時瀏覽。

【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【長假期要小心】德國解封一周 病毒感染率大升 港人應戴口罩
今日
【長假期要小心】德國解封一周 病毒感染率大升 港人應戴口罩
惠康又有消委會星級 Protector 口罩現貨快閃賣! 售 $99 盒
2020/04/20
惠康又有消委會星級 Protector 口罩現貨快閃賣! 售 $99 盒
【記者直擊】 惠康日本口罩有貨到! 日本製 HOGY 太鼓判口罩售 $32.9
2020/04/08
【記者直擊】 惠康日本口罩有貨到! 日本製 HOGY 太鼓判口罩售 $32.9
惠康 疫情 口罩

下一篇文章

日本口罩售價終回落？ 新宿藥妝店口罩每個回落至＄1.9
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹