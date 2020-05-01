【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

近日口罩供應漸多，但一些人氣品牌的口罩仍是市場熱搶目標。當中百佳/Taste (按此瀏覽報道)和屈臣氏 (按此瀏覽報道)突發開賣的 Protector 口罩，不少人也時常無法購得。但記者發現原來惠康網店有 Protector 口罩現貨發售。

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惠康門市亦曾發售Protector 口罩 (按此瀏覽報道)，今次網店發售的這款 Protector 口罩是新版的 50 個裝，所以售價較 30 個裝貴，售 $159，以平均每個口罩的售價計，兩者皆是 3.2 一個左右。但注意此新版採用不織布織帶設計，好處是較貼面，但不太較合小面女士使用 (按此瀏覽報道)。

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▲ 惠康網店有港牌 Protector 口罩賣

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▲ 惠康網店有港牌 Protector 口罩賣

不過今次惠康網店把Protector 口罩的上架位置放得較「隱秘」，使用搜索功能無法搜得。有興趣的買家可按此 或按此到主目錄訂購。每人每款限買 1 件。至5 月 1 日晚上 9 時仍有貨。有曾購得的網民表示，如果顯示無貨，店方會不時補貨，所以大家可以不時瀏覽。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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