【長假期要小心】德國解封一周 病毒感染率大升 港人應戴口罩

香港進入長假期，加上多日零確診，不少港人去去沙灘和鬧市，到處人頭湧湧。有不少人更沒戴口罩，而且更出現人貼人的情況，在疫情下十分危險。原來上周德國開始放寬封城讓小型商店開門做生意後，令當地的新冠肺炎病毒感染率回升!

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德國聯邦衛生部的 Robert Koch Institute 指，德國病毒繁殖率由月初 0.7，放寬封城後卻大升至 1.0。1.0 的病毒繁殖率，即是每名患者可把病毒傳染給另一個人。

Robert Koch Institute 所長 Lothar Wieler 指，病毒繁殖率應保持在 1.0 以下。他表示，市民應繼續保持社交距離，多留在家中，減少社交接觸，以免確診再度急增。

從此可見，香港人亦要對疫情保持高警戒，保持社交距離，最重要是要戴口罩，避免確診數量再度回升，前功盡廢!

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