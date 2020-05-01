【指定分店】卓悅即時開賣港產Soso Mask現貨! Level 2認證$90盒

疫情下香港人都愛買港產口罩，不過要等期貨，無法立即使用。今日港產口罩 Soso Mask 表示，即時在卓悅賣開自家的 Level 2 口罩。

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Soso Mask 剛在 FB 表示，即時在卓悅旺角分店開賣自家的成人口罩，售價為 $90/30個(不是獨立包裝)。此口罩提供 BFE/VFE/PFE >99% 的防護力，是 Level 2 的認證口罩。數量有限，售完即止。

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▲ 網民即時購得的Soso mask 口罩(網民圖片)

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▲ Soso Mask 表示，口罩現貨已送到卓悅發售

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地址: 九龍旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈17號舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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