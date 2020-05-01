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【指定分店】卓悅即時開賣港產Soso Mask現貨! Level 2認證$90盒

行內熱話 12:49 2020/05/01

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疫情下香港人都愛買港產口罩，不過要等期貨，無法立即使用。今日港產口罩 Soso Mask 表示，即時在卓悅賣開自家的 Level 2  口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 Soso Mask 剛在 FB 表示，即時在卓悅旺角分店開賣自家的成人口罩，售價為 $90/30個(不是獨立包裝)。此口罩提供 BFE/VFE/PFE >99% 的防護力，是 Level 2 的認證口罩。數量有限，售完即止。

【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售

網民即時購得的Soso mask 口罩(網民圖片)

【其他內容】 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!

Soso Mask 表示，口罩現貨已送到卓悅發售

【其他內容】  香港製造 Avant Level 1 口罩售 $125盒/50個 最快5月6日出貨

地址:  九龍旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈17號舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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