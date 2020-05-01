【疫市對策】荃心日韓藥房推51優惠! 「限時」賣日本SUZURAN 口罩$128/30個 日製 Medicom 口罩 $45/5個 仲有禮物送!

5 月 1 日本是銷售旺季，但今年受疫情影響，銷售氣氛大受打擊。各大小店都各出其謀，希望可在疫市下吸客。荃心日韓藥房在 FB 表示，在五一勞動節將推出大優惠。

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今次荃心日韓藥房在五一勞動節不但推出多種特價產品，更有送禮和大抽獎活動。特價產品中，包括日本 SUZURAN 口罩售 $128盒/30個，為獨立包裝，支援 BFE/PFE/VFE 99%! 但注意店方每隔 1 小時，「隨心」放出 3 盒發售。此售賣活動由早上 10 時開始至晚上 9 時止。售賣方法十分獨特!

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另外店方亦會不時把日本製 Medicom comfort+ 橙色成人口罩 5 個裝上架，售價為 $45。注意產品亦是不定時「隨心」 (佛系 mode)上架。因此大家想買到上述產品的話，就可能要睇緣份了 。

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5 月1 日凡在店舖購買滿 $600，免費送贈 1 樽「第一靈芝」或「野生蟲草」（原價為 $180）。同時凡購買滿$300（尿片奶粉並不計算在內)，可免費獲取 1 次抽獎機會，大獎為三次元 175mm 成人口罩 30 個裝 一盒。

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地址: 荃灣眾安街47號地舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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