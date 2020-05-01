【附訂購連結】日本 Passione 口罩買一送一! 門市網上均可購買

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。妝品店 Smiley 推出日本 Passione 口罩買一送一優惠。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Smiley 在 FB 表示，現正推出日本 Passione 口罩買一送一優惠。該口罩分別有 140 x 80 mm ($85/2包共14個)和 145 x 90 mm ($98/2包共14個)兩款尺寸，齊備 VFE, BFE, PFE 99% 防護。

另外店方更提供 70 個日本 Passione 口罩原箱訂購包送貨優惠，售價由 $398 起。

【其他內容】 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!

【其他內容】 香港製造 Avant Level 1 口罩售 $125盒/50個 最快5月6日出貨

【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售

口罩連購連結<<<

地址: 九龍深水埗長沙灣道226號至234號B4號舖 / 葵芳葵涌廣場2樓C08室

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l