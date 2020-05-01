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【準備復課?】懲教署將生產小童版口罩 供應給教育局使用

業界頭條 02:57 2020/05/01

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 新冠肺炎疫情緩和，但口罩依然是市民防疫的必需品。政府表示，懲教署將生產小童版 CSI 口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府表示， 懲教署現時成人口罩的月產量的達 400 萬個，加上已購入和正式運作的一部全自動小童口罩機，預計每月可生産約 50 萬個小童口罩。懲教署亦打算在 5 月初，將一部口罩機改裝成可生產小童口罩，估計可額外每月生產約 60 萬個小童口罩，合共約 110 萬個 。

這些 CSI 小童口罩將直接供應給教育局，供當學校復課時，給有需要的學童使用。

【其他內容】 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!

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撰文 : 張文啟

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