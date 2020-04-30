【港產口罩】Oxyair Mask HK 預告 5 月 11 日再賣口罩 $95 盒/50個 Level 2 口罩共有 20000 個名額

現時香港人皆愛購買港產口罩，因其品質較大陸貨為佳。Oxyair Mask HK 上次開賣口罩出現問題 (上次口罩開賣FAQ)，結果要道歉收場(按此瀏覽報道)，廠方剛公布新口罩開售安排。

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Oxyair Mask HK 表示，在 5 月 11 日中午 12:00 ，廠方會經第三方系統供應商提供網上登記連結，然後由第三方系統供應商抽出 20000 個名額，讓買家去購買 50 個裝成人口罩。登記時買家只需提供電郵及手提電話號碼。注意登記時間只有 24 小時，即至 5 月 12 日中午 12:00 ，或登記人數達 20 萬個停止，以先到者為準。

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廠方會以電郵通知抽中的買家，並提供付款連結，落選者亦亦會收到由系統供應商所發出的通知電郵。詳細購買流程安排，廠方會在下星期再公布。

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▲ Oxyair Mask HK 預告 5 月 11 日再賣口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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