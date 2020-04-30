口罩工廠FB發長文反駁指摘! 解釋口罩耳帶問題和生產之苦

現時香港人皆愛購買港產口罩，因其品質較大陸貨為佳。口罩工廠 Mask Factory 是香港第一批正式運作的香港口罩廠，但有市民購買後卻發現有質量問題，加上廠方突然轉用不織布耳帶設計，惹來用戶負評。口罩工廠面對種種指摘，便在 FB 發文解釋一切，望買家諒解!

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現時不少已訂購口罩工廠 Mask Factory 口罩的市民已收到口罩，但當中存在部分質量問題，廠方亦表示已盡力解決。當中最令人困惑是，廠方突然轉用不織布耳帶，耳帶不但欠彈性，而且又易斷，令不少買家不滿，紛紛在網上放售，甚至要求廠方退貨。今次廠方特別出文解釋。

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▲ 廠方工人努力工作

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口罩工廠 Mask Factory FB 原文如下:

*長文慎入*

真相

我們明白到，你哋心中一直都有好多憂慮同困惑。

由成立至今大概兩個月嘅時間，一班熱心嘅香港人，一個念頭就付諸實行，本住香港人自救嘅信念係疫情迫使下團結咁企咗出嚟，可惜大家都唔記得咗我哋嗰份14日就做條生產線嘅初心。

原以為造口罩「三層物料車埋一齊加條帶，有幾難呢」，實情卻係困難重重⋯⋯

由搜羅機器原材料成立公司開專頁出post回覆客戶調機試機QC包裝全部都只有核心五人組去做！買到機器原料簽埋約落哂訂約埋師傅跟機嚟調試，覺得自己係順境嘅時候⋯考驗就嚟啦！

一號機到咗，原料第一批到咗，偏偏當地開始爆發疫情，調機師傅唔肯嚟香港幫手，我哋馬上搵口罩機調試員，但係可惜香港係一個久違咗工業嘅社會，係搵唔到專才嘅情況下只好向搵各界專才求救，由家電維修員，汽車維修師傅到飛機維修師我哋都有請，只希望有人可以救救一班絕望嘅香港人。

一日一日咁過去，終於開始出到成品”港罩BB"，雖然鼻樑鐵線同耳帶位唔夠完美唔夠準確，但係都係我哋等咗咁耐擔心咗咁耐全心全意日夜照顧而出世嘅，嗰種感覺，嗰一種興奮嘅心情，相信為人父母嘅一定會明白。

依個時候又收到原材料廠嘅通知，由於熔噴布需求太大，無法以原訂價格俾貨我哋，係香港合約精神下長大嘅我哋又一次GG了！ 唔緊要！香港人係遇強愈強嘅！我哋再搵！美國印度巴基斯坦中國台灣日本，全部要！吓，海鮮價？咁刺激？無辦法啦～貴十倍都要！

過山車咁嘅上落令我哋明白到，穩定價格長期供應嘅先最令人放心，我哋嘅憂慮係唔應該由香港人承受嘅！因此，我哋有咗半年保障計劃嘅念頭。點知，現實總係殘酷嘅⋯又俾人誤會⋯

算啦！繼續啦⋯做啦⋯

依個時候，一早訂好嘅口罩機廠因為市場價格上升話一係遲到一係無到撻訂唔嚟啦⋯本身造緊嘅口罩機因為日夜疲勞病咗，無辦法做到正常嘅一體化，要分開慢慢做⋯正值被前業主趕走搬新廠嘅時間，眼前嘅貨只能短暫咁應付我哋嘅訂單⋯日式不織布款一體機就好準時啦！咁無辦法啦⋯唯有將我哋理想中發展計劃第2步擱置，務求香港人一定要優先！日式不織布款成本貴啲？照出！

彈性唔夠？換貨源啦！改做另一款彈性大啲厚啲嘅！唔完美架！但係可以改善嘅！無論如何，自己孕育出嚟嘅BB，就要負責任好好照顧佢睇住佢長大！日日追貨追貨再追貨！

當初訂購時之所以寫暫定發貨日，就係因為依啲種種不可抗力嘅因素而俾自己嘅一個Buffer Time。

早兩日遲兩日其實都係預計之內嘅⋯可惜少年我真係太年輕⋯ 高估咗自己嘅能力機器嘅產能低估咗依一切暗存嘅變數⋯

無力感好重好重⋯

其實成個工廠真係好齊心，只想做好呢件事，特別係工廠嘅姨姨們，佢哋好努力日包夜包每日每人睇過萬隻口罩，由檢查到入袋到包裝入盒⋯

係工廠做嘢時間過得好快架，因為大量嘅口罩排住隊準備送到你哋嘅手上面。大家都想出盡力為”班後生” 出一分力！的而且確，我哋係佢哋眼中係少不更事嘅蠢人，為咗想盡一分綿力花光心血甚至係廠嘅角落席地而睡⋯見慣世面嘅佢哋成日都支持住鼓勵住我哋，要我哋想想當年嘅”獅子山精神”⋯ 。可惜嘅係，一個BB唔識嘅嘢一定好多，無人教過我哋點樣去行每一步，所以途中成日跌到，成日受傷，無論幾微少嘅力量幾多人討厭我哋嫌棄我哋都好，為著香港人自己救呢個目標我哋都一一忍住，條路自己揀，XX唔好喊！ 再前進少少再前進少少⋯

唔知幾時開始香港人包容嘅心欣賞嘅心被磨蝕咗，唔識欣賞唔識正面咁去望一望呢個BB嘅勇敢，只係一直雞蛋裡面挑骨頭。試問聲，自以為係成年人嘅你哋除咗企係道德高地咁去審判人，又做過啲咩嘢？

誰明我心？

你哋嘅留言，不論好壞，小編都有睇哂⋯ 礙於人手唔夠，主力都去咗生產線，得返小編依啲文人默默咁睇住依一切⋯因為我無用，只係識打字睇字，唔識做口罩⋯但係一切嘅意見都有入耳架！

想要條大彈性啲嘅不織布！得！我轉！

ASTM 1 要睇Cert嘛！得！我俾！

想睇廠運作呀嘛！得！我拍！

仲有咩要求？仲想點？只係一班無財團無打手無攻擊過任何人嘅熱心人！我哋仲可以做啲咩嘢你哋先至會滿意呀？

間間廠都Sell自己有幾勁幾勁，我哋只係想借呢個機會去感謝依班日夜辛勞不辭勞苦一直支持住眷顧住我哋嘅《 無。名。英。雄 》。