【疫市營商】咖啡店疫市勤換餐單 開發外賣產品吸年青客

新冠肺炎肆虐，不同行業均受重創，位於荔枝角的咖啡店 OWLS Coffee 去年 11 月開業，正好碰上疫情爆發。店長 Vicky Chan 未有氣餒，憑著揣摩客人需求、靈活應變，在疫市裏努力尋找新商機。

OWLS Coffee 店內有各種不同貓頭鷹圖案。Vicky 說：「因為貓頭鷹有著吉祥、人緣、財富等正面含義，我就將牠定為咖啡店主題；店內圖案都是由我來構思，然後在家人幫助下完成的。」

這間主打輕食的咖啡店甫開業便受到社運影響，到新冠肺炎疫情爆發後生意開始急跌，由於 OWLS Coffee 主要客源是附近的 OL 及年青人，home office 和限聚令可以說是連環重擊。後來 Vicky 開始在網上平台落廣告，開始有客人上門並拿著店舖 Instagram專頁的食物圖片並指名要品嚐，但單靠賣廣告仍然是杯水車薪。

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Vicky 後來開始透過網上平台研究客人需求，並勤換菜單務求加強店舖新鮮感，例如熱狗就是咖啡店的新嘗試，迎合某些不想只吃輕食的客人。

夏天即將來臨，Vicky 正研究各式夏日特飲，例如果汁咖啡特調和冷泡咖啡。她說：「果汁咖啡特調的味道還在研究，要慢慢試哪種果汁比較合適。始終我們的主要客群都是愛試新產品的年青一代，飲品要好飲，賣相也要好，他們的反饋和分享非常重要。至於冷泡咖啡基本上等到天氣再熱點便會推出，香港開始多了人喜歡這種變化多又帶有酒香味的新潮的飲品，這種咖啡我們會採用澳洲的單品豆，用上單品豆是希望客人能夠嘗到當地土壤的風味，在外頭這種咖啡賣得蠻貴的，我們只會賣大約 50 元左右，非常經濟。」

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▲ 店內充滿 Vicky 設計的貓頭鷹圖案。

Vicky 指現時市道差，店舖必須開拓新市場，咖啡店正計劃推出外賣的掛耳咖啡包，連運費大約 100 元左右，份量大約有 6 至 8 包。問及價格會否訂得太低，她笑說：「現在市道差，我們亦不想賣太貴，不少人出糧都比之前少了，有人想在家試我們的咖啡，那我們賺少點也沒所謂。當是大家為大家加油吧。」

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▲ 熱狗是咖啡店的新嘗試。

▲ 店舖正研究各式特調。

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