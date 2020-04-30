日本口罩售價終回落？ 新宿藥妝店口罩每個回落至＄1.9

新冠肺炎疫情在日本仍然持續，口罩成為民眾抗疫的必需品，而早前全球的口罩都供不應求，連一般藥妝店也會有大量口罩出售的日本，也逃不過口罩被「炒貴」的現象。不過近日，日本東京的藥妝店內口罩價格終於回落，從 3 月初的 HK$3.4 一個，跌至近日 HK$ 1.9 一個。不過網上平台出售的口罩則依然昂貴，需要平均 HK$4 一個。至於由日本知名影音品牌 Sharp 生產的口罩更需 HK$ 4.8 一個，即使售價高昂，但仍有大量日本民眾擔購。

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據 Facebook 專頁「日本省錢小站」昨日的帖文中指，在東京新宿的藥妝店內出售的日本製防飛沫口罩價格有所回落，一盒 30 片裝的「超立體」口罩只售 698 日元（未連稅，即約 HK$50），一個平均只需 HK$1.6。除此之外，更有其他防花粉口罩、睡眠用加濕口罩同樣有不少存量在貨架上，而且售價亦並非「炒價」。

不過在日本網購平台上，口罩的「炒價」依然存在，就如一盒成人口罩 50 個裝連稅售 3290日元（即 HK$239.7），平均需 HK$4.8 一個。至於由 Sharp 公司生產的口罩，價格同樣高昂，但在開賣當日，仍有不少民眾上網搶購，導致網站癱瘓，最終需改為抽籤發售。