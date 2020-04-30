任正非：華為操作系統超越 Android 及 iOS 需時不過 300 年

自美國對華為 Huawei 提出「Google 禁令」後，其實品牌都要預計日後推出的智能手機系列是不含 Google 元素，如今月推出的 P40 智能手機系列，就直接配備自家鴻蒙系統和 HMS（Huawei Mobile Services）平台。早前品牌創辦人任正非接受國內傳媒訪問坦言，由於華為只為「後來者」，因此自家作業系統需要很長的時間才可超越 Android 及 iOS。

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華為今月推出的 P40 智能手機系列已不含 Google 元素，配備的是自家鴻蒙系統和 HMS（Huawei Mobile Services）平台，對於自家操作平台，品牌創辦人任正非接受國內傳媒訪問提到，基於華為只為「後來者」，因此自家作業系統需要很長的時間才可超越 Android 及 iOS，但需時不過 300 年。他認為由於華為作業系統才剛起步，現時 HUAWEI APPGallery 只得上萬個 app 左右，惟 Google Play 已提供了 280 萬個 app，因此存在龐大差距下，即使華為作業系統有優點也好，但也需要時間讓消費者體驗及消化，之後才可獲得消費者的肯定。

▲ 華為剛推出的 P40 智能手機系列已不含 Google 元素，配備的是自家鴻蒙系統和 HMS（Huawei Mobile Services）平台。

此外，任正非也指華為與 Google、Apple 關係良好，因現時 Apple、Samsung 等品牌手機都使用華為基站，並稱華為操作系統不存在惡性競爭的。